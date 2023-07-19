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الأربعاء، 19-07-2023 04:14 م

الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري

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الوكيل الإخباري- حوّلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الاربعاء، الأسير مهدي نور عمارنة، من بلدة يعبد غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.اضافة اعلان


وذكر ذوو الأسير عمارنة لـــ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت عمارنة خلال العدوان الأخير على جنين ومخيمها، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته، وذلك ضمن حملة اعتقالات شهدتها البلدة، ويقبع في سجن مجدو .

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

 




 

 


 

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