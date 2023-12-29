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الجمعة، 29-12-2023 03:22 م

إصابة عشرات المصلين إثر اعتداء الاحتلال عليهم في وادي الجوز بالقدس المحتلة

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الوكيل الإخباري - أصيب عشرات المصلين بالاختناق، ظهر اليوم الجمعة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس في بيان لها، بأن قوات الاحتلال قمعت المصلين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بسبب الإجراءات العسكرية المشددة المفروضة عليهم، حيث قاموا بتأدية الصلاة في حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة من القدس.


وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المصلين بالمياه الكيميائية العادمة، حيث أصيب العشرات جراء ذلك بالاختناق.


بترا

 




 

 


 

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