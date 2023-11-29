الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

منظمة الصحة العالمية: الأمراض الوبائية تهدد غزة

شاهد.. الأمن يكشف كيف يتم اختراق حساب الواتساب

بمشاركة الملك.. الأردن يستضيف اجتماعا أمميا لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة

مسؤول إسرائيلي: الهدنة قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن شرطاً مقابل تمديد الهدنة

القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين

الملكة: أطفال غزة المصابين بالسرطان عاشوا صراعين مع المرض والحرب

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بريطانيا

كتائب القسام تعلن مقتل 3 صهاينة

رئيس لجنة المياه النيابية: الأردن مستقل في قراره السياسي المتعلق بالمياه

عاجل

حماس: إعدام الاحتلال لطفلين في جنين جريمة مروعة

الأربعاء، 29-11-2023 07:54 م

الأزهر يدعو لتكثيف الجهود لإنهاء العدوان على غزة

WhatsApp Image 2023-11-29 at 7.55.11 PM


الوكيل الإخباري - دعا الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود لإنهاء العدوان على قطاع غزة وفك الحصار عنه.

اضافة اعلان


وشدِّد، في بيان، على أنه قد حان الوقت لكل أصحاب الضمائر الحيَّة وأحرار العالم أن يتحدوا لإنهاء أسوأ وأطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، مجددا عهده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، في دفاعه عن "قضيته وقضيتنا وقضية أحرار العالم".


وطالب بتسخير الجهود لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، وزيادة جهود الإغاثة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده المشروع.


ودعا الأزهر إلى تسليط الضوء على وحشية الاحتلال، الذي اعتاد على اغتصاب الأرض، وتمرس على البطش بأصحابها الأبرياء، ضاربًا بالقوانين والأنظمة والمواثيق الدولية عُرضَ الحائط.

 

ووجه الأزهر التحية للشعوب الحرة ومن خرجوا للتعبير عن رفضهم القاطع لممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حل الدولتين

الصين: السبيل الوحيد للخروج من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين

٢

منظمة الصحة العالمية: الأمراض الوبائية تهدد غزة

65621b4dbd4db

بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين

thumbs_b_c_6aad03785551179409bdafef1f2d7dec

حماس: إعدام الاحتلال لطفلين في جنين جريمة مروعة

ظظ

مسؤول إسرائيلي: الهدنة قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع

مم

مسؤول إسرائيلي يتحدث عن شرطاً مقابل تمديد الهدنة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_9c04c4a408846c4ac32eea357cae9d50

حكومة غزة تفند ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفيات غزة

20230213064923

قصف كثيف وانقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة

000_1F2529

اندلاع حرائق في غزة بعد قصف بقذائف مدفعية وقنابل فوسفور

6528c2d3423604237304dcda (1)

نيويورك تايمز: 400 ألف فلسطيني لا يزالون في شمالي قطاع غزة

5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

عودة جزئية للاتصالات بغزة بعد انقطاعها

1694512649933

الخارجية الفلسطينية تدين الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمستشفيات غزة