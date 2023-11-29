الأزهر يدعو لتكثيف الجهود لإنهاء العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - دعا الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود لإنهاء العدوان على قطاع غزة وفك الحصار عنه.

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وشدِّد، في بيان، على أنه قد حان الوقت لكل أصحاب الضمائر الحيَّة وأحرار العالم أن يتحدوا لإنهاء أسوأ وأطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، مجددا عهده بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، في دفاعه عن "قضيته وقضيتنا وقضية أحرار العالم".



وطالب بتسخير الجهود لرفع المعاناة عن الفلسطينيين، وزيادة جهود الإغاثة، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ودعم صموده المشروع.



ودعا الأزهر إلى تسليط الضوء على وحشية الاحتلال، الذي اعتاد على اغتصاب الأرض، وتمرس على البطش بأصحابها الأبرياء، ضاربًا بالقوانين والأنظمة والمواثيق الدولية عُرضَ الحائط.

ووجه الأزهر التحية للشعوب الحرة ومن خرجوا للتعبير عن رفضهم القاطع لممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين.