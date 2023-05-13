السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 09:31 ص

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

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الوكيل الإخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، ومحاصرة أحد المنازل.اضافة اعلان


وأفاد مدير الاسعاف بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن فلسطينيين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما في القدم، والآخر في منطقة البطن والحوض، وتعتبر من الاصابات الخطرة، حيث تجرى محاولات حثيثة لنقلهما إلى مستشفى رفيديا، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخول مركبات الاسعاف للمخيم، واسعاف المصابين، وتستهدفهم بشكل مباشر.

وأوضح مصدر، أن قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا منزلا في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم، وطالبت عبر مكبرات الصوت مواطنا داخله بتسليم نفسه، والا ستعمل على تفجيره.

وفا

 




 

 


 

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