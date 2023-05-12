الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 04:26 م

عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة يتجاوز نصف المليون

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الوكيل الاخباري - نشر مجلس المستوطنات معطيات اليوم، الجمعة، ادعى فيها أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تجاوز النصف مليون، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن عددهم بلغ 502,678 مستوطنا، في كانون الثاني/يناير الماضي، ويتوقع أن يرتفع عددهم إلى 506 آلاف مستوطن في أيار/مايو الجاري.

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وازداد عدد المستوطنين بـ10,755 مستوطنا في العام 2022، مسجلا بذلك بحسب مجلس المستوطنات وتيرة تكاثر نسبتها 2.2%، بينما هذه الوتيرة كانت 3.3% في العام 2021. ويشكل المستوطنون نسبة 5.2% من مجمل المسجلين في السجل السكاني الإسرائيلي.


وازداد عدد المستوطنين خلال العقد الأخير بـ143,607 مستوطنين، وهي زيادة بنسبة 40% خلا عشر سنوات. وازداد عدد المستوطنين بمعدل 3.4% سنويا منذ العام 2012.


والمستوطنات الأكبر في الضفة الغربية المحتلة هي “موديعين عيليت”، “بيتار عيليت”، “معاليه أدوميم” و”أريئيل”، ويقطن فيها 214,676 مستوطنا، ويشكلون 42% من مجمل المستوطنين.


ويبلغ عدد المستوطنين في المستوطنات التي يوجد فيها سلطة محلية مستقلة عن غيرها 115,629 مستوطنا، ويشكلون 23% من مجمل المستوطنين في الضفة. والمستوطنات الأكبر بينها هي “غفعات زئيف” و”إفرات” و”كارني شومرون”.

 




 

 


 

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