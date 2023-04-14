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الجمعة، 14-04-2023 01:05 م

الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس

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الوكيل الإخباري- فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيوداً مشددة لمنع وصول المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس المحتلة ؛ لأداء صلاة الجمعة اليتيمة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك، للأسبوع الرابع على التوالي .

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وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.


وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة المقدسة، ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.


ورفضت قوات الاحتلال دخول العدد الكبير من الرجال بذرائع أمنية.


وقالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن شرطة الاحتلال، أنها أصدرت قراراً بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.


وبموجب القرار تسمح السلطات الإسرائيلية، للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما.

 




 

 


 

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