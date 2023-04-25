إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي رام الله

الوكيل الاخباري - أصيب مستوطن إسرائيلي، صباح الثلاثاء، بعملية إطلاق نار شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

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وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مستوطنًا (28 عامًا) أصيب بالرصاص خلال عملية إطلاق نار من سيارة عابرة على شارع 60 في "بنيامين"، قرب منطقة "عيون الحرامية".



وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدّم الإسعاف لمستوطن أصيب الرصاص في يده، ونقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، مشيرًا إلى أن إصابته متوسطة.



أما موقع "سيروجيم" العبري، فأشار إلى أن منفذي عملية إطلاق النار تمكنوا من الانسحاب من المكان، في وقت يُجري جيش الاحتلال عمليات تمشيط وبحث عن المقاومين.



وفي السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن عملية إطلاق النار استهدفت مستوطنين كانوا يشاركون في فعاليات إحياء "ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي".

صفا