الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

"رقم قياسي" لزوار العقبة في عيد الفطر مقارنة بالمواسم السابقة بواقع 120 ألف زائر

توقيف أكثر من مئة شخص بتهمة "الإرهاب" في تركيا

الأردن يعزي مصر بوفاة مساعد الملحق الإداري في الخرطوم

توقع رفع البنزين بنوعيه 1.5 قرش وانخفاض الديزل قرشين والكاز 3 قروش بالتسعيرة الجديدة

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي رام الله

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية

13 ألف زائر لآثار جرش في العيد

ارتفاع أسعار الذهب 50 قرشا للغرام في الأردن الثلاثاء

وفاة فتاة دهساً في كوريدور عبدون

الثلاثاء، 25-04-2023 10:20 ص

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار شمالي رام الله

طط


الوكيل الاخباري - أصيب مستوطن إسرائيلي، صباح الثلاثاء، بعملية إطلاق نار شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن مستوطنًا (28 عامًا) أصيب بالرصاص خلال عملية إطلاق نار من سيارة عابرة على شارع 60 في "بنيامين"، قرب منطقة "عيون الحرامية".


وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه قدّم الإسعاف لمستوطن أصيب الرصاص في يده، ونقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، مشيرًا إلى أن إصابته متوسطة.


أما موقع "سيروجيم" العبري، فأشار إلى أن منفذي عملية إطلاق النار تمكنوا من الانسحاب من المكان، في وقت يُجري جيش الاحتلال عمليات تمشيط وبحث عن المقاومين.


وفي السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن عملية إطلاق النار استهدفت مستوطنين كانوا يشاركون في فعاليات إحياء "ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي".

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم

اسعاف 5

وفاة فلسطينية بحادث سير في غزة

5

قوات الاحتلال تقطع أذان العشاء بالمسجد الأقصى

406833_36_1682348443

إصابة ثلاثة مستوطنين بعملية دهس بمدينة القدس المحتلة

أخبار متعلقة
1682333620988

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل

اريحا

الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

احتلال مستو

مستوطنون يقتحمون قرية شمال شرق رام الله

احتلال 4

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

ان

الاحتلال يعتقل 3 شبان خلال مداهمات بنابلس

احتلال8

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من رام الله