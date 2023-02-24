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الجمعة، 24-02-2023 04:18 م

إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

اسعاف فلس


الوكيل الاخباري -  أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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وذكرت مصادر ، لـ"وفا"، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية، ما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.


يذكر أن المسيرة انطلقت هذا الأسبوع تنديدا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال بمدينة نابلس الأربعاء الماضي، وأدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة المئات، إضافة إلى المطالبة بفتح الشارع الرئيسي للقرية، الذي أغلقه الاحتلال منذ 19 عاما.

 

وفا



 




 

 


 

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