الأحد 21-04-2024
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الأحد، 21-04-2024 07:49 ص

إضراب شامل بالضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء طولكرم

اضراب


الوكيل الاخباري - أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عن إضراب شامل الأحد، وذلك غضبا على دماء الشعب الفلسطيني النازفة في طولكرم وغزة.اضافة اعلان


ودعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى الوحدة، إسنادا لطولكرم وغزة.

كما أعلن اتحاد المعلمين في الضفة، أنه التزاما بقرار القوى الوطنية سيكون الأحد، يوم إضراب شامل في كافة المدارس ومديريات التربية والوزارة.

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل، الالتزام بالإضراب العام، تعبيرا عن الإسناد والدعم لغزة وطولكرم، واستنكارا شديدا للعدوان الذي يستهدف الأبرياء وينتهك حقوق الإنسان.

يأتي ذلك عقب استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في المخيم الواقع شمال الضفة، استمرت قرابة 3 أيام.



 




 

 


 

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