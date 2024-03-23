السبت 23-03-2024
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السبت، 23-03-2024 02:40 ص

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ أكبر استيلاء على أراضي الضفة منذ 30 عاماً

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن "إسرائيل" نفذت خلال عام 2024 أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوى أنها أراضي دولة.اضافة اعلان


وقال رئيس الهيئة الحكومية مؤيد شعبان، إن المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت مسمى أراضي الدولة بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في إعلانين منفصلين.

وأوضح أن الإعلان الأول كان قبل نحو شهر، حيث استولى الاحتلال على 2640 دونما من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي مدينة القدس المحتلة.





 




 

 


 

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