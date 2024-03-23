مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).

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واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي وعارضته الجزائر أيضا.



وجاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية ممثلة بالجزائر بسبب اللبس في احدى فقرات القرار التي تقول انه "من الضروري" التوصل إلى"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف" لكنها لا تدعو ولا تطالب بوقف اطلاق النار.



أما مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، اليوم، فان فقرته الاولى تنص على أن مجلس الامن "يطالب بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الاطراف، يؤدي الى وقف دائم ومستمر".



وتنص فقرته الثانية على اطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع.



يذكر ان الدول العشر غير الدائمة هي اليابان: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور، فيما الدول التي تبنت مشروع القرار لتقديمه تقلصت الى 7 وهي الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، سلوفانيا، سيراليون، بسبب على ما يبدو ضغوطات دولية.