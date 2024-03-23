السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى 62 قتيلًا

قوات الاحتلال تكثف قصفها لشمال وغرب خان يونس

البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

أعضاء مجلس الامن يدينون الهجوم الارهابي في موسكو

جيش الاحتلال : اصابة 11 جندي خلال 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يقتحم بلدات بنابلس والقدس

أسعار الذهب اليوم السبت في الأردن

يونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب المجنونة في غزة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي شمال خان يونس

السبت، 23-03-2024 09:24 ص

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

1711174393596


الوكيل الاخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، جلسة يصوت خلالها على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).

اضافة اعلان


واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي وعارضته الجزائر أيضا.


وجاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية ممثلة بالجزائر بسبب اللبس في احدى فقرات القرار التي تقول انه "من الضروري" التوصل إلى"وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف" لكنها لا تدعو ولا تطالب بوقف اطلاق النار.


أما مشروع القرار الذي يصوت عليه المجلس، اليوم، فان فقرته الاولى تنص على أن مجلس الامن "يطالب بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الاطراف، يؤدي الى وقف دائم ومستمر".


وتنص فقرته الثانية على اطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع.


يذكر ان الدول العشر غير الدائمة هي اليابان: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور، فيما الدول التي تبنت مشروع القرار لتقديمه تقلصت الى 7 وهي الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، سلوفانيا، سيراليون، بسبب على ما يبدو ضغوطات دولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
قصف غزة 2.jpg-5720667d-e4e9-4f12-8acf-421721dcd2a9.jpg-f6aa1ab8-ad7a-46de-951a-50168a10c580

قوات الاحتلال تكثف قصفها لشمال وغرب خان يونس

GO1Hj62ZhbjJUJWnq2uqt6WUDlcU4wgrUVR8FkfC

جيش الاحتلال : اصابة 11 جندي خلال 24 ساعة الماضية

جيش-جنود-كثر-علم-فلسطين100-1-730x438

جيش الاحتلال يقتحم بلدات بنابلس والقدس

thumbs_b_c_99d166391fbe65c4b950d97449f09888

يونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب المجنونة في غزة

تنزيل

شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي شمال خان يونس

main_image65fe21fd077b8

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ أكبر استيلاء على أراضي الضفة منذ 30 عاماً

أخبار متعلقة
446780_36_1711087537

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أميركي بشأن الحرب على غزة

32024364038635457373

مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

441886

الصين: غزة تشهد كارثة غير مسبوقة ويجب وقف إطلاق النار فورا

1

اشتباكات عنيفة شرق خان يونس بين المقاومة والاحتلال

قصف-مخابز-غزة

صحة غزة: أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في القطاع

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb

9 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل ومسجد بغزة