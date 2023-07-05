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الأربعاء، 05-07-2023 06:05 ص

إطلاق 5 صواريخ من غزة.. وإسرائيل تشن غارات على القطاع

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الوكيل الاخباري -أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن خمسة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، لكن جرى اعتراضها كلها بنجاح.


وقال بيان للجيش الإسرائيلي "أطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراضها كلها".


وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية.


لاحقاً، شن الطيران الإسرائيلي غارات على موقع للفصائل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


يأتي هذا بينما تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين كما أدت لمقتل جندي إسرائيلي.


وفي نفس السياق، شهدت تل أبيب الثلاثاء عملية دهس وطعن أدت لإصابة عدد من الإسرائيليين ومقتل منفذها.

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صفا


 




 

 


 

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