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الأحد، 24-12-2023 10:44 ص

إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن "النظام الإسرائيلي وحليفته الرئيسية، أمريكا، وصلا ‏إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها يحفظ كرامتها".‏

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جاءت تصريحات عبد اللهيان، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقد بعد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية .


وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران تلقت رسائل من الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الغرب طلب من إيران في تلك الرسائل المساعدة في احتواء امتداد الحرب".


 




 

 


 

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