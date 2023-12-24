إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن "النظام الإسرائيلي وحليفته الرئيسية، أمريكا، وصلا ‏إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها يحفظ كرامتها".‏

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جاءت تصريحات عبد اللهيان، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقد بعد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية .



وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران تلقت رسائل من الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الغرب طلب من إيران في تلك الرسائل المساعدة في احتواء امتداد الحرب".

