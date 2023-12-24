إيران: أمريكا تسعى للخروج من حرب غزة بشكل يحفظ كرامتها

الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن "النظام الإسرائيلي وحليفته الرئيسية، أمريكا، وصلا إلى طريق مسدود بشأن حرب غزة، إذ تسعى واشنطن إلى خروج منها يحفظ كرامتها".
جاءت تصريحات عبد اللهيان، أمس السبت، في مؤتمر صحفي عقد بعد مؤتمر طهران الدولي حول فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية .
وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "طهران تلقت رسائل من الدول الغربية، بما في ذلك أمريكا، منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن الغرب طلب من إيران في تلك الرسائل المساعدة في احتواء امتداد الحرب".