استطلاع: تراجعت نسبة الأمريكيين المؤيدين لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية للاحتلال

الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة "بوليتيكو" نتائج استطلاع للرأي أظهرت تزايد استياء الأميركيين من الدعم الذي تقدمه امريكا لـ "إسرائيل" في حربها المستمرة على قطاع غزة للشهر الثالث.



وبينت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيباك الأميركية وصدرت أمس الأربعاء، أن تعاطف الأميركيين مع "إسرائيل" انخفض من 54% في نوفمبر الماضي إلى 49% في ديسمبر الجاري.



كما تراجعت نسبة المؤيدين لإرسال مزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لـ "إسرائيل" إلى 45% في الشهر الجاري من 54% الشهر الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يأتي بينما يواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات متزايدة باستهداف المدنيين في قطاع غزة.



وبينت النتائج أن 58% من الديمقراطيين يعارضون تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لـ "إسرائيل" وفي المقابل يشير الاستطلاع إلى أن الجمهوريين لا يزالون يدعمون إرسال الأسلحة لتل أبيب لاستخدامها في الحرب على غزة.

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وقالت بوليتيكو إن هناك انقساما بين الأميركيين حول ما إذا كان رد "إسرائيل" متناسبا مع عملية معركة طوفان الأقصى.

