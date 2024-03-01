ابو عبيدة : هذا ما تسبب به القصفِ الصهيونيِّ !

الوكيل الاخباري- أعلن أبوعبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، عن استشهادُ عددٍ من مقاتلي القسام ومقتلُ سبعةٍ من أسرى الاحتلال في قطاع غزة نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ.

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وقال «أبوعبيدة» في بيان بثه عبر قناته على تليجرام، الجمعة، إنه سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ.



وتابع:" وبعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم: 1- حايم جيرشون بيري חיים פרי 2- يورام إتاك ميتزجر יורם מצגר 3- أميرام إسرائيل كوبر עמירם קופר





وأضاف :" ونؤكدُ أن عددَ أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً وقد حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياةِ الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف".



واختتم :" وفي ذاتِ الوقتِ نؤكدُ أن الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ"