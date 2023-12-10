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ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية

الأحد، 10-12-2023 06:07 م

ابو عبيدة يكشف ما يحدث على ارض المعركة وعمليات المقاومة النوعية

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الوكيل الاخباري - اعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة،ان المقاومة استطاعت تدمير 180 الية خلال 10 ايام .


 وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له:" ان مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105، وتم استهداف قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد.

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وأكد، " هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر"، منوهًا إلى أننا "قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

وتطرق إلى أن كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة.


وبين ان العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.

 

 

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