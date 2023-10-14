اتفاق بين الكوريتين في ظل الظروف الراهنة

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إنه يسعى لتعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتين المبرم في عام 2018، من أجل استئناف مراقبة الخطوط الأمامية لمنافستها كوريا الشمالية، حيث أثار الهجوم المفاجئ على إسرائيل من قبل حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» المخاوف في سيول من التعرض لهجمات مماثلة من قبل الشمال.



وبحسب وكالة «أنباء أسوشييتد برس»، فقد جرى توقيع الاتفاق على هامش قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية حينئذ مون جيه إن، وقد ترتب عليه إنشاء مناطق عازلة على طول الحدود البرية والبحرية بين البلدين ومناطق حظر الطيران فوق الحدود لمنع الاشتباكات.

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وفي حديثه مع الصحافيين في سيول، أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون شيك إلى الأحداث الواقعة في إسرائيل وغزة للتأكيد على الحاجة إلى تعزيز المراقبة على كوريا الشمالية.

وانتقد شين بشكل خاص مناطق حظر الطيران المنصوص عليها في الاتفاق بين الكوريتين، والتي قال إنها تمنع كوريا الجنوبية من الاستفادة الكاملة من أجهزة المراقبة الجوية الخاصة بها في وقت تتزايد فيه التهديدات النووية الكورية الشمالية.



وقال وزير الدفاع إنه في حين أن الأمر سيستغرق عملية قانونية معقدة بالنسبة لكوريا الجنوبية للتخلي عن الاتفاق بشكل كامل، فإن إيقاف الاتفاقية مؤقتا لن يتطلب سوى قرار من مجلس الوزراء في البلاد .





الشرق الاوسط