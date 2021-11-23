الثلاثاء 23-11-2021
الوكيل الاخباري

العودات رئيساً لقانونية النواب

مأدبا: إنشاء بركة لتجميع 4 آلاف م3 من المياه

الحالة الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء

تحذير هام للراغبين بالحصول على إعفاء جمركي

متخصصون يناقشون دور الطاقة المتجددة في تنمية ريادة الأعمال

صندوق المعونة: 50 ألف أسرة ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي العام القادم

ثلث أولياء أمور طلبة مدارس يرغبون بإعطاء أبنائهم اللقاح

المجالي رئيساً للجنة الرد على خطاب العرش

ارتفاع صادرات الأردن 13.7% لتبلغ 4.127 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية من 2021

وفاة شاب إثر مشاجرة في الياسمين اليوم

الثلاثاء، 23-11-2021 07:31 ص

اثناء عودتها من الاردن .. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم

نننن


الوكيل الإخباري - اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، زوجة الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم، لدى عودتها من الأردن، بحسب إعلام عبري.

اضافة اعلان


وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن زوجة أبو شخيدم اعتقلت عند جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، لدى عودتها من زيارة والدتها المريضة بالسرطان في الأراضي الأردنية.


ويتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق مع زوجة الشهيد، وفق ما نقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، دون مزيد من التفاصيل.


وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن زوجة أبو شخيدم سافرت إلى الأردن قبل 3 أيام لزيارة والدتها التي تعاني من وضع صحي متأخر.


بينما قالت صحيفة “هآرتس” إن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قد اعتقلت عددا من أفراد عائلة منفذ عملية القدس بينهم ابنه وابنته وشقيقه.


وتزامنًا مع ذلك، انتشر مقطع مصور لهبة ابنة الشهيد أبو شخيدم وهي تتحدّث عن حنان والدها، قائلة “ مبارح جاب قالب كيك واحتفل بنجاحنا.. أبوي عظيم كل اشي فيه حلو وهو قدوتي”.

 

الجزيرة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0a4fef05-12b6-41d4-8999-0856e7d3168f

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس لليوم الثاني

image_750x_5f51e08a44c5d

إصابة طفلة باعتداء للمستوطنين شمال رام الله

b21c4784-7080-4731-859b-0a752310939c

الاحتلال يهدم منزلا في منطقة واد الحمص جنوب القدس

450x225_uploads,2021,11,23,7b0b99e112

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جبع جنوب جنين

thumbs_b_c_f0817c0f279892d58b94d8840d7b13f5

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين قرب حدود غزة

05751a64-0c12-4946-a847-15b7d63dcd64

الاحتلال يجرف أرضا زراعية شرق قلقيلية

أخبار متعلقة
1

اشتية يدين قتل جيش الاحتلال طفلا فلسطينيا

617d1a2b4c59b74a413f7abd

عباس يمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوما في الأراضي الفلسطينية