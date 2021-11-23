اثناء عودتها من الاردن .. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم

الوكيل الإخباري - اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، زوجة الشهيد الفلسطيني فادي أبو شخيدم، لدى عودتها من الأردن، بحسب إعلام عبري.

اضافة اعلان



وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية إن زوجة أبو شخيدم اعتقلت عند جسر اللنبي (يربط الضفة الغربية بالأردن فوق نهر الأردن)، لدى عودتها من زيارة والدتها المريضة بالسرطان في الأراضي الأردنية.



ويتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق مع زوجة الشهيد، وفق ما نقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، دون مزيد من التفاصيل.



وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن زوجة أبو شخيدم سافرت إلى الأردن قبل 3 أيام لزيارة والدتها التي تعاني من وضع صحي متأخر.



بينما قالت صحيفة “هآرتس” إن أجهزة الأمن الإسرائيلية كانت قد اعتقلت عددا من أفراد عائلة منفذ عملية القدس بينهم ابنه وابنته وشقيقه.



وتزامنًا مع ذلك، انتشر مقطع مصور لهبة ابنة الشهيد أبو شخيدم وهي تتحدّث عن حنان والدها، قائلة “ مبارح جاب قالب كيك واحتفل بنجاحنا.. أبوي عظيم كل اشي فيه حلو وهو قدوتي”.

الجزيرة