السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

معاريف: حجم التصنيع العسكري بغزة أدهش الجيش الإسرائيلي

ارتفاع طفيف على أسعار الذهب عالمياً

النقابة اللوجستية: 9 بواخر محملة بنحو 6 آلاف حاوية بضائع تصل ميناء العقبة خلال أيام

وزارة العدل تصدر 498 ألف شهادة عدم محكومية العام الماضي

الدويري: عودة قوات الاحتلال لشمال غزة تحقق معادلة رابحة للمقاومة

الطاقة والمعادن: أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في العقبة تدخل حيز الإنشاء

فيديو- قصف إسرائيليي يستهدف مبنى سكنيا في دمشق

من مسافة صفر .. القسام تخوض معارك ضارية مع قوات العدو شرق جباليا

توقعات بارتفاع طفيف على أسعار البنزين الشهر القادم وتثبيت الديزل

تعرف على أسعار بيع الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم - لائحة

السبت، 20-01-2024 09:47 ص

اجتماع عربي طارئ لبحث تطورات الحرب على غزة الاثنين

ر


الوكيل الاخباري - أعلن مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين المقبل، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة.

اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان لمندوب فلسطين بالجامعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.


وقال العكلوك، إن "مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد دورة غير عادية، يوم الاثنين المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة المملكة المغربية (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية)".


وأوضح أن الاجتماع الطارئ يعقد "بناءً على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية؛ بهدف بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ت

معاريف: حجم التصنيع العسكري بغزة أدهش الجيش الإسرائيلي

WafaImage.jfif-aa0d175f-69ee-457f-98b0-dc4bd9bdcaf5

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستعمروه يعتدون على ممتلكات جنوب الخليل

د

الدويري: عودة قوات الاحتلال لشمال غزة تحقق معادلة رابحة للمقاومة

10166732116201372291305186177488

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين

و

من مسافة صفر .. القسام تخوض معارك ضارية مع قوات العدو شرق جباليا

١١

محلل إسرائيلي: حكومة الطوارئ على وشك الانهيار

أخبار متعلقة
IMG_2790

وزير الثقافة الفلسطيني: استشهاد أكثر من 45 فناناً وكاتباً في غزة

٣

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق "إسرائيل" تحديد مستقبل غزة

6563a5f5423604065956a2bf

الجهاد الإسلامي: دعوات وزراء إسرائيليين لتهجير شعبنا جريمة حرب

405023

بنك إسرائيل: تكاليف الحرب ستبلغ أكثر من 58 مليار دولار

77474

حصيلة شهداء 2023 تعد أكبر حصيلة في فلسطين منذ النكبة

4444444

1.5 مليار دولار خسائر القطاع الخاص الفلسطيني منذ بدء حرب غزة