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حصيلة شهداء 2023 تعد أكبر حصيلة في فلسطين منذ النكبة

الأحد، 31-12-2023 06:13 م

حصيلة شهداء 2023 تعد أكبر حصيلة في فلسطين منذ النكبة

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الوكيل الاخباري - قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن حصيلة الشهداء هذا العام تعد أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ نكبة 1948.

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وأضاف جهاز الإحصاء، إن عام 2023 شهد استشهاد 22404 شهيداً، منهم 22141 شهيداً منذ السابع من أكتوبر، 98% منهم في قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة.


وبلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع أكتوبر 319 شهيداً، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي وفقاً لسجلات وزارة الصحة.

 

وبلغ عدد المفقودين المبلغ عنهم في قطاع غزة أكثر من 7 آلاف مفقود، منهم 67% من الاطفال والنساء، كما نزح قرابة 1.9 مليون داخل القطاع بعيداً عن أماكن سكناهم.


ومع نهاية العام 2023، وصل عدد السكان في قطاع غزة 2.3 مليون فرداً منهم 1.06 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يشكلون ما نسبة 47% من سكان القطاع.

 

وبعد أكثر من شهرين على العدوان على غزة هناك ما نسبته 40% من الشهداء هم من الأطفال وحوالي 30% من النساء.

 




 

 


 

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