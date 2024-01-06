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بقذائف الهاون من العيار الثقيل.. المقاومة تقصف تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

السبت، 06-01-2024 07:07 م

وزير الثقافة الفلسطيني: استشهاد أكثر من 45 فناناً وكاتباً في غزة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، إنه استشهد أكثر من 45 فنانا وكاتبا فلسطينيا داخل قطاع غزة، ومعظمهم خسروا لوحاتهم الفنية، منذ 7 اكتوبر الماضي. 

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وقال أبو سيف، السبت، خلال لقاء حواري مع وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إنّ جميع المراكز الثقافية الـ 42 دمرت بشكل كامل في قطاع غزة، مشيرا إلى خسارة "كنوزا ثقافية" .


وتحدث بعد وصوله إلى الأردن قادما من قطاع غزة الذي كان عالقا فيها منذ 7 أكتوبر عن معاناة أهالي القطاع في ظل العدوان الغاشم عليه وحجم الدمار الذي خلفه قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدن ومناطق القطاع والمساجد والمستشفيات والمؤسسات والمواقع التاريخية والحضارية والثقافية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية.


وأضاف أبو سيف، أن العدوان الإسرائيلي دمر 19 جامعة بشكل جزئي، و88 ألف طالب وطالبة لم يذهبوا للجامعات، ودمر 230 مدرسة والباقي غير صالح للتعليم.


 




 

 


 

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