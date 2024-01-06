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السبت، 06-01-2024 09:33 ص

وزيرة خارجية فرنسا: ليس من حق "إسرائيل" تحديد مستقبل غزة

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الوكيل الاخباري - نددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، بالتصريحات الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، والتي تدعو إلى تهجير أهالي قطاع غزة من أراضيهم قسريا.

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وقالت في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "إسرائيل" لا يحق لها تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضا فلسطينية، ويجب العودة إلى مبدأ القانون الدولي".


ووصفت التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين في حكومة الاحتلال مؤخرا حول إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها "غير مسؤولة"
وأضافت: "غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءا من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد الممكن".


كما شددت كولونا على ضرورة حماية المدنيين عبر التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي.


 




 

 


 

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