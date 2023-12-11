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الإثنين، 11-12-2023 09:47 م

ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة إلى 3760 منذ 7 اكتوبر

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (30) مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم سيدتان، وأسرى سابقون.

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وتركزت عمليات الاعتقال في محافظتي القدس، والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، بيت لحم، جنين، رام الله، وأريحا.


وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.


وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من (3760)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 




 

 


 

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