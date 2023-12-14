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الخميس، 14-12-2023 03:15 م

ارتفاع عدد شهداء جنين الى 12 منذ ثلاثة ايام

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، استشهاد الطفل موسى أحمد موسى خطيب (17 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا.

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وقال مراسل "وفا" إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل خطيب أثناء تواجده أمام مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الصدر، وأُعلن عن استشهاده لاحقا.


وباستشهاد الطفل خطيب، يرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم إلى أربعة، ومنذ بدء العدوان قبل ثلاثة أيام إلى 12.


يُذكر أن مستشفيات جنين تتعرض لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها، كما تعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها.

 

 


 




 

 


 

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