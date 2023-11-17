قوات الاحتلال تطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا فورا واعتقلت مسعفين

الوكيل الاخباري-

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طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين.وأكدت مصادر بأن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.