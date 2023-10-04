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الأربعاء، 04-10-2023 11:43 ص

الاحتلال الإسرائيلي يمنع موظفين في الأوقاف من دخول المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - قالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عددا من موظفي الأوقاف من الدخول إليه صباح الأربعاء.

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وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال دققت في هويات الموظفين، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى باحات المسجد للقيام بأعمالهم هناك، بالتزامن مع التدقيق في هويات المقدسيين القادمين للصلاة، وعدم السماح لكثير منهم بالدخول، واحتجاز هويات من يسمح لهم بالدخول داخل المسجد، ومنعهم من التنقل إلا في مناطق محددة.


وحضرت أعداد كبيرة من المستوطنين في البلدة القديمة قرب باب المجلس، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية.

 

وفا


 




 

 


 

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