ارتقاء 6 فلسطينيين في الضفة بقصف الاحتلال لمناطق في طولكرم وقلقيلية

الوكيل الإخباري -
استشهد 6 مواطنين فلسطينيين في طولكرم وقلقيلية، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم طولكرم بثلاث تفجيرات بمواطنين في المخيم ما أدى لارتقاء 5 شبان، فيما أستشهد السادس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لبلدة عزون شرق قلقيلية.اضافة اعلان
وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن الشاب أمير عبد الرحمن مجد (30 عاماً)، استشهد متأثرًاً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الظهر، بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية.
وأطلق جيش الاحتلال النار صوب الشهيد خلال اقتحام عزون باستهداف مباشر، علماً أنه كان يعمل سائق مركبة عمومية على خط عزون - قلقيلية.
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