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الأحد، 12-11-2023 11:32 ص

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة اليوم

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 فلسطينياً من الضفة الغربية.

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وقالت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية " وفا " إنه في مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله أكرم أبو الرب، والمُحرّر ليث عفيف العتيلي (52 عاما)، في المنطقة الجنوبية بالمدينة.

 

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال محمود حجة، وأمين سر حركة فتح في البلدة شادي أبو عمر، وعمر شبيب، من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

 

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: حسام محمد حمد، وجهاد باسم

ياسين، وجلال حسن الخطيب، وعدي محمود صبري، ويمان خالد برناط، وأمين عيسى ياسين، من بلدة بلعين، غرب رام الله.

 

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عمر علقم (12 عاما)، من مخيم شعفاط، والشاب صامد رائد مطير من مخيم قلنديا، ومحمد عبيد المطري، وعدي عبد الله جمهور، ومجاهد مطري، من قرية بيت عنان شمال غرب القدس.

 

وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وانور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة، من بلدة حلحول شمال الخليل، ومدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب، من بلدة يطا، وحازم الفاخوري، من المدينة.

 

وأوضحت الوكالة أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى نحو (2470) حالة اعتقال، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وفا 

 




 

 


 

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