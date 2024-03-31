استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في القاهرة اليوم

الوكيل الاخباري - أكد مصدر أمني مصري لقناة "القاهرة الإخبارية"، استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القاهرة اليوم الأحد، بعد أيام على فشل التوصل لاتفاق في العاصمة القطرية الدوحة، بسبب تعنت الاحتلال.

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وقالت قناة "12" العبرية الخاصة إن الوفد المفاوض، بمشاركة ممثلين عن وكالة الاستخبارات "الموساد" وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" ووكالة الاستخبارات العسكرية "أمان" سيسافر الأحد، إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات.



وبحسب القناة، فإن مصر طالبت تل أبيب بعرض مقترحات عبر الوفد تكون قادرة على تمريرها إلى حركة "حماس".



الثلاثاء الماضي، استدعت دولة الاحتلال مفاوضيها من الدوحة بعد أن اعتبرت أن محادثات الوساطة بشأن هدنة في غزة "وصلت إلى طريق مسدود" بسبب مطالب حركة المقاومة الإسلامية "حماس".



واتهم المسؤول المقرب من رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" الذي يرأس المحادثات، زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، بتخريب الدبلوماسية "في إطار جهد أوسع لتأجيج الحرب خلال شهر رمضان".



في وقت سابق، أكدت قطر عبر متحدث وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري، أن "المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس ما زالت جارية على مستوى الفرق الفنية"، معلنا في مؤتمر صحفي الثلاثاء، استمرار الدوحة وشركائها في جهود الوساطة.

