استشهاد الفتى محمد نوري متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، صباح اليوم الخميس، استشهاد الفتى محمد فادي نوري (16 عاما)، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الفتى نوري، استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي، الشهر الماضي.



وسيشيع جثمان الشهيد نوري بعد صلاة ظهر اليوم، من مسجد جمال عبد الناصر ومن ثم إلى مقبرة البيرة.



وباستشهاد الفتى نوري، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيداً (123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

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