استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية

الوكيل الاخباري - استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الشاب محمد شريـف سلمي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية، وأطلقت النار على الشاب سلمي خلال تواجده بمركبته، بمنطقة "البيرين"، حيث أطلق عليه الجنود الرصاص، ما أدى إلى استشهاده.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مديرية التربية والتعليم بالمدينة قررت تحويل الدوام المدرسي الكترونيا بسبب الأوضاع الميدانية السياسية.



وفي وقت سابق، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، بعد أن انتشرت بأحياء متفرقة من المدينة كشارع الاسكان، و شارع نابلس، وشارع النفق".

