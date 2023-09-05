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الثلاثاء، 05-09-2023 06:39 ص

استشهاد شاب خلال العدوان المتواصل على مخيم نور شمس شرق طولكرم

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على مخيم نور شمس، شرق المدينة.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.


ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.


ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

 

وفا

 


 




 

 


 

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