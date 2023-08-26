السبت 26-08-2023
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السبت، 26-08-2023 01:29 م

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين في طولكرم

احتلال جزاج


الوكيل الاخباري- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل الفلسطينيين عبر حاجزي شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، وعناب شرق المحافظة، وشددت من إجراءاتها عليهما.اضافة اعلان



وذكر فلسطينيون لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال أوقفت المركبات من جميع الاتجاهات، وأجرت عملية تفتيش فيها ودققت في هويات سائقيها وركابيها، واحتجزت عددا منهم واخضعتهم للاستجواب، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية بالمكان.


وتتعمد قوات الاحتلال يوميا وبين الحين والآخر، إعاقة تنقل الفلسطينيين ومركباتهم من سكان المحافظة وخارجها عبر الحاجزين، من خلال إغلاقه بشكل مفاجئ، ومنعهم من المرور، واحتجازهم في طوابير لوقت طويل.


وفا

 




 

 


 

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