الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

عاجل

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 09:25 م

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

395186271_275403638827842_7941530724556914120_n.jpg-8c2adde9-af52-4784-a939-cb02e495852d


الوكيل الاخباري-  أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في قرية طورة جنوب غرب جنين.اضافة اعلان


وأفاد مصدر طبي بمستشفى ابن سينا في جنين باستشهاد الشاب محمد أحمد صادق قبها (25 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي.

وكان الشاب قبها، وهو من ذوي الإعاقة، قد أصيب يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت في قرية طورة، ونقل إلى مستشفى ابن سينا، إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وباستشهاد الشاب قبها، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 106 شهداء، و1900 إصابة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

375573_73_1698423473

الجيش الإسرائيلي ينفذ الآن هجوما ضخما غير مسبوق على قطاع غزة

653beb914c59b740d95834ac

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

1698427907-1219357182

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

27077e1c4ecf62633165390baebfe5f8

الاحتلال يعتدي على فلسطيني ويستولي على مركبته شرق بيت لحم

غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

أخبار متعلقة
شهيد قباطية.jfif-2e77c02d-f256-4618-8618-9f563625a230

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

08147653822235499900537460067187

الاحتلال يقتحم عدة قرى في محافظة جنين

file

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب غرب جنين

احتلال 5

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

احتلال8

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

احتلال 6

الاحتلال يعتقل طفلين من جنين