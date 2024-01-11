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الخميس، 11-01-2024 10:49 ص

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

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الوكيل الاخباري - استشهد شاب، مساء أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما)، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، إثر إصابته بالرصاص الحي بالبطن، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله قبل يومين، ونقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، قبل أن يعلن عن استشهاده مساء أمس.


علما أن الشهيد الخطيب متزوج وأب لطفل لم يتجاوز السنتين.


وبارتقاء الشهيد الخطيب، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 342 شهيدا في الضفة الغربية، و23357 شهيدا في قطاع غزة.


 




 

 


 

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