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24 شهيداً ارتقوا باستهداف الاحتلال منزلين في رفح

الثلاثاء، 12-12-2023 02:18 م

الاحتلال يصيب طفلا وشابا في دير أبو مشعل ويقتحم عدة قرى برام الله

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الوكيل الاخباري- أصيب طفل، وشاب، اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.اضافة اعلان


وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طفلا (14 عاما)، وشابا (36 عاما) أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، ونقلا إلى المستشفى، لتلقى العلاج.

ولفتت إلى الاحتلال اقتحم أيضا قريتي دير نظام، وعابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت المواطن الفلسطيني وسيم سنيبر، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، و21 مواطنا آخرين، بينهم امرأة.

 




 

 


 

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