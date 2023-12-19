الثلاثاء 19-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

تايوان تعلن استعدادها لمساعدة الصين في عملية البحث والإنقاذ بعد الزلزال القوي

الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

دراسة للأورومتوسطي: 71% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

أسعار الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر عيار 21 !

اليابان: موقف موسكو من النزاع على ملكية جزر الكوريل غير عادل

أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط مخاوف اضطراب الإمدادات

عاجل

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني

الثلاثاء، 19-12-2023 10:20 ص

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

12202311154955299303032


الوكيل الاخباري-  أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، واعتُقل آخران من محافظة رام الله والبيرة واستُولى على مركبة في بيرزيت شمال رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مجد البرغوثي بعد مداهمة منزله، كما حاصرت مسجد الإسراء ومنعت خروج المصلين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت شمال رام الله، واستولت على مركبته.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11-124-1920x1080

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ك

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" بداية لأحداث كبرى عالميا وإقليميا

thumbs_b_c_60bc9e0a93ea20f9f3d49f3677195f46

الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97

thumbs_b_c_99d166391fbe65c4b950d97449f09888

الأمم المتحدة: غزة أخطر مكان بالعالم على الأطفال

مممم

دراسة للأورومتوسطي: 71% من سكان غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع

1220231310484216034529

الاحتلال يعتقل ثمانية فلسطينيين من الخليل

أخبار متعلقة
wwww

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتونيا غربي رام الله

820232982137558547200

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله

1020231120033957623381

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

220232967408829429

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من رام الله

اسعاف

شهيد في رام الله يرفع حصيلة شهداء الضفة إلى 228

الاحتلال يعتقل 9.jpg-7c3f8549-2155-4ca2-b794-4b61d3bab1d1

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من برقة شرق رام الله