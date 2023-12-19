الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين من رام الله

الوكيل الاخباري-
أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، واعتُقل آخران من محافظة رام الله والبيرة واستُولى على مركبة في بيرزيت شمال رام الله.اضافة اعلان
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا
"، بأن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقلت الشاب مجد البرغوثي بعد مداهمة منزله، كما حاصرت مسجد الإسراء ومنعت خروج المصلين.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير إلياس صايج (27 عاما) من بلدة بيرزيت شمال رام الله، واستولت على مركبته.