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استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 11:34 ص

استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

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الوكيل الإخباري- استشهد طبيب، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين. 

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وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.


وأوضح مراسل وفا ، أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر  في منطقة الفخذ.


وأشارت مصادر لـ"وفا"، إلى أن المواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمد زياد ابو الرب، بعد محاصرة منزله في قباطية.


 




 

 


 

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