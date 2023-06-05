استشهاد طفل فلسطيني في رام الله

الوكيل الإخباري-

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استُشهد الطفل الفلسطيني محمد هيثم التميمي (3 أعوام)، اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.وأفاد الناشط بلال التميمي ، بأن عائلة الطفل التميمي أبلغت عن استشهاد طفلها، متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس.وأوضحت العائلة، أن جثمان الشهيد الطفل سيتم تسليمه إلى ذويه مساء اليوم على حاجز رنتيس غرب رام الله، ليتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم سيوارى الثرى غدا في مقبرة القرية.يذكر أن الطفل ووالده أصيبا بالرصاص الحي، الخميس الماضي، أثناء تواجدهما أمام منزلهما المجاور لحاجز عسكري مقام عند مدخل القرية، حيث نُقل الطفل إلى مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي لخطورة وضعه الصحي، فيما نُقل والده إلى أحد مستشفيات رام الله.