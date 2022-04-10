استشهاد فتاة أصيبت برصاص الاحتلال في بيت لحم

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، استشهاد المواطنة الفلسطينية التي أصيبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.

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وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الفتاة وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي في فلسطين، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.



وأصيبت المواطنة الفلسطينية غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها برصاصة في الفخذ، أثناء سيرها في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها ستة أطفال، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها في مركبة خاصة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.



وفا

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