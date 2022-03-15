الاحتلال يخطر بهدم 7 منازل غرب أريحا

الوكيل الإخباري-أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 7 منازل عقب اقتحامها قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

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وقال أمين سر"فتح" بالديوك التحتا عصام سمرات لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأخطرت أصحاب 7 منازل بالهدم بعد أن ألصقت عليها أوامر هدم، بحجة أنها تقع بأراضي "حكومية إسرائيلية"، مشيرا إلى أن هذه المنازل حديثة البناء ومكونة من الأسمنت، وبعض أصحابها من خارج محافظة أريحا، ويقطنونها نهاية كل أسبوع.



وعرف من أصحاب هذه المنازل: رائد سمرات، وعرفات وشقيقه هشام مليحات، وماهر قنبر.



وكانت 20 عائلة فلسطينية تقيم في منازل مجاورة بالديوك التحتا، قد تلقت قبل 5 أيام، إخطارات بهدم منازلها.



وتقع القرية إلى الشمال من قريتي النويعمة والديوك الفوقا وإلى الغرب من مدينة أريحا، ويقدر عدد سكانها بـ1300 مواطن، يعتمد غالبيتهم على زراعة الخضراوات.



وفا

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