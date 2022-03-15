الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء ومخزنا في أم الفحم

الوكيل الإخباري-هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلين قيد الإنشاء ومخزنا في أم الفحم داخل أراضي عام 1948.

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وأفاد شهود عيان، بأن آليات الهدم ترافقها قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، هدمت منزلين قيد الانشاء ومخزنا كبيرا في مناطق عين الشعرة والحريقة والعيون.



وشهدت البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، والطيبة، وشفا عمرو، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وأبو سنان، وبلدات فلسطينية في النقب.



من جانبه، قال سكرتير جبهة أم الفحم الديمقراطية للسلام والمساواة، المحامي محمد أبو عماد لـ"وفا": للأسف هذه الحكومة مستمرة في سياستها العنصرية تجاه المواطنين، وذلك استمرارا للحكومات السابقة، بل وأسوأ.



وتابع: هذه السياسات لن تثنينا عن نيل حقوقنا، وسنبقى نناضل من أجل نيل حقوقنا من أجل العيش بكرامة.



وناشد أبو عماد أصحاب البيوت بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم، وعدم الاستسلام تجاه سياسة الظلم والاستعباد تجاه الفلسطينيين في الداخل.

وفا

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