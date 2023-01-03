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استشهاد فتى وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم في بيت لحم

الثلاثاء، 03-01-2023 07:56 ص

استشهاد فتى وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال مخيم في بيت لحم

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الوكيل الاخباري - استشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الفتى ادم عصام عياد (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بدهم منازل الفلسطينيين وتفتيشها، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت بصورة عشوائية، ما أدى الى إصابة الفتى عياد برصاصة في الصدر نقل إثرها الى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده. كما أصيب فتى آخر برصاصة في اليد .


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عنان احمد سرابطة، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته وعبثت بمحتوياته.


وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الاضراب الشامل حدادا على روح الشهيد الفتى عياد، على أن يقدم طلبة المدارس امتحاناتهم.

 

وفا


 




 

 


 

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