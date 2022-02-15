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الثلاثاء، 15-02-2022 03:59 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال غرب رام الله

استشهاد-فلسطيني-برصاص-الاحتلال-في-الضفة-الغربية


الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله، اليوم الثلاثاء.

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وكان شاب من قرية كفر عين المجاورة، أصيب بجروح خطيرة في مواجهات شهدتها القرية، ظهر اليوم، حيث أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.


وأشار الناشط الإعلامي بلال التميمي إلى أن مواجهات اندلعت على مدخل القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

 

وفا

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