السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

352 شهيدا في غزة بيوم واحد

من الجانبين المصري والفلسطيني.. صور من الفضاء لمعبر رفح

السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

الاحتلال يحدد بنك أهداف في غزة.. وهذا ما يريده من الغزو البري

تقرير أممي: تهجير نحو نصف مليون امرأة وفتاة من منازلهن في غزة

الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط إسرائيلي على الحدود مع لبنان

استشهاد نحو 30 فلسطينيا في تجدد القصف على قطاع غزة

بلينكن يوجه رسالة إلى جميع موظفي الخارجية الأمريكية

ما المنتظر من "قمة القاهرة للسلام"

فيديو - لحظة إطلاق كتائب القسام سراح المحتجزتين الأميركيتين

عاجل

السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

السبت، 21-10-2023 08:24 ص

استشهاد نحو 30 فلسطينيا في تجدد القصف على قطاع غزة

٤٤


الوكيل الاخباري - استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.


وأوضحت المصادر: أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب فلسطيني في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.


وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6533658342360478fa132527

"نيويورك تايمز": إدارة بايدن حذرت إسرائيل من مخاطر مهاجمة "حزب الله"

٧٧

352 شهيدا في غزة بيوم واحد

252529

من الجانبين المصري والفلسطيني.. صور من الفضاء لمعبر رفح

٧٧٧٧

رويترز: البيت الأبيض تراجع عن تصريح لبايدن

000_33XX99B

السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

4444444

الاحتلال يحدد بنك أهداف في غزة.. وهذا ما يريده من الغزو البري

أخبار متعلقة
ووو

الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات.. غزة تطلق نداء استغاثة عاجل

ط

استهداف مركبة إسعاف وإصابة 4 من طاقمها في غزة

0

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

قصف-عنيف-ومتواصل-على-بلدة-بيت-حانون

قصف عنيف ومتواصل على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)

ووو

إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في رفح