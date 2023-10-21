استشهاد نحو 30 فلسطينيا في تجدد القصف على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد نحو 30 فلسطينيا فجر اليوم السبت، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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وقالت مصادر إن القصف استهدف عدة مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.



وأوضحت المصادر: أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة فلسطينيين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب فلسطيني في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.



وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.





