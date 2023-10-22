استشهاد 379 فلسطينيا في قطاع غزة خلال غارات الاحتلال اليوم

الوكيل الاخباري-

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أفادت مصادر طبية، بأن 379 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، اليوم الأحد، خلال الغارات التي شنها طيران ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر في القطاع إلى 4651 شهيدا.وأوضحت المصادر ذاتها أنه استشهد في محافظة خان يونس 44 مواطنا فلسطينيا، وفي رفح 57، والوسطى 168، وغزة 66، والشمال 44 مواطنا، مبينة أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.