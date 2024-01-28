اشتباكات ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في غزة

الوكيل الاخباري - تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية مواجهتها واشتباكها مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي .



وقالت سرايا القدس في بيان: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بمدينة خانيونس".



وقالت كتائب المجاهدين : "دك مجاهدونا قاعدة الطيران الصهيونية في رعيم بعدد من الصواريخ".



وقالت مصادر صحفية: "اشتباكات وقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم".

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ونقلت وكالات أنباء، عن اشتباكات عنيفة في جباليا شمالي قطاع غزة وسط تحليق كثيف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

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