اعتقال 11 ألف فلسطيني العام الماضي نصفهم بعد 7 اكتوبر

الوكيل الاخباري -

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قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، إن نحو 11 ألف فلسطيني، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2023، نصفهم بعد 7 تشرين الأول الماضي.وأوضحت المؤسسات في تقرير اليوم الأربعاء، حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن 11 ألف حالة اعتقال لا تشمل معتقلي غزة بعد 7 تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 300 حالة، وتشمل من اعتقلن من أراضي عام 1948، بعد 7 تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 1085.وبينت أن حالات الاعتقال بعد 7 تشرين الأول الماضي، بلغت أكثر من 5500، من بينها 355 طفلا، و184 إمراة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948.وأشارت المؤسسات إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، تشكل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات اعتقال نفذها الاحتلال بحق الغزيين بعد 7 تشرين الأول.وكانت أعلى نسبة في حالات الاعتقال خلال تشرين الأول الماضي الذي شهد بداية العدوان والإبادة الجماعية في غزة، وبلغت 2070، كما كانت أعلى نسبة في اعتقال النساء خلال الشهر ذاته والتي بلغت 66، فيما كانت أعلى نسبة في اعتقال الأطفال خلال نيسان وبلغت 146، وهي نسبة مقاربة جدا لعدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال خلال تشرين الأول الماضي والتي بلغت 145، وكانت أعلى محافظة في أعداد حالات الاعتقال خلال العام الماضي في القدس 3261 معتقلا، تليها الخليل التي شهدت أعلى نسبة في أعداد المعتقلين بعد 7 تشرين الأول بـ 1943 حالة، وجنين بـ1462.وأكدت مؤسسات الأسرى، أن الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددا إلى أن عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد 7 تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكل بذاتها شهادة حية لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم.ولفتت إلى أن إجمالي عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول الماضي بلغ 8800، من بينهم أكثر من 80 أسيرة في سجن "الدامون" فقط، مشيرة إلى أنه لم يجر التأكد من بقية النساء المعتقلات من غزة والمحتجزات في معسكرات أخرى، ولم تتوفر حصيلة دقيقة للأطفال في السجون.