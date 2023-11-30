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الخميس، 30-11-2023 08:18 ص

اشتباكات عنيفة في طولكرم اثر اقتحام الاحتلال للمدينة ومخيمها

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم ومخيمها.

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وأفادت مراسلة "وفا" ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة ، اقتحمت المدينة من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحياءها خاصة الحي الجنوبي والحي الشرقي وصولا الى مداخل المخيم .


وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس، ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي قامت جرافة الاحتلال بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية، وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين.


وأضافت أن مواجهات عنيفة تدور الآن بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية بكثافة دون ان يبلغ عن اصابات.


كما تمركزت دوريات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، واعترضت عمل سيارات الاسعافات عبر إيقافها وتفتيشها واخضاع سائقيها للاستجواب.


وقامت قوات الاحتلال باقتحام عدد من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد الفتاح القدومي من منزله في الحي.


وتجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض.

 

 

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