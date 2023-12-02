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السبت، 02-12-2023 07:07 م

اشتية: فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر.

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وأضاف اشتية لدى استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم السبت في رام الله، أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون، وإسرائيل تتصرف على عكس ذلك بأنها فوق القانون منذ 75 عاما.


وبين أن مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، “فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها تم فرض العقوبات علينا، لا أحد يريد لناأن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا”.

 

وأضاف: “فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية واختبار للقانون الدولي، ونطالب بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق، فإذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة وغير ذلك هو قمة الفشل وازدواجية للمعايير وتسييس للمحكمة”.

 




 

 


 

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